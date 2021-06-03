Microsoft 24 июня презентует новую версию Windows

Компания Microsoft представит 24 июня новую версию программного обеспечения Windows, сообщил генеральный директор компании Сатью Наделлу.

Новое ПО включает в себя обновленный дизайн операционной системы, расширенные возможности для создателей и разработчиков программ, предоставляемые через магазин Windows store, а также другие изменения, приводит РИА Новости слова Наделлу.

Отмечается, что доступ к новой версии операционной системы от Microsoft сначала получит группа тестеров Windows Insiders. Официальный выход ПО намечен на осень 2021 года.

Американская компания Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде в штате Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, один из ее ключевых продуктов — система Windows.