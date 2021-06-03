НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Microsoft 24 июня презентует новую версию Windows

Источник:
РИА Новости
383 0
Фото: Ricardo Ricote Rodríguez / Attribution License

Компания Microsoft представит 24 июня новую версию программного обеспечения Windows, сообщил генеральный директор компании Сатью Наделлу.

Новое ПО включает в себя обновленный дизайн операционной системы, расширенные возможности для создателей и разработчиков программ, предоставляемые через магазин Windows store, а также другие изменения, приводит РИА Новости слова Наделлу.

Отмечается, что доступ к новой версии операционной системы от Microsoft сначала получит группа тестеров Windows Insiders. Официальный выход ПО намечен на осень 2021 года.

Американская компания Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде в штате Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, один из ее ключевых продуктов — система Windows.

Еще по теме
Google ускорила браузер Chrome
Microsoft анонсировала новое поколение Windows
WhatsApp запустил новую функцию
Microsoft официально отменила новую Windows 10
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Человек погиб при взрыве в золотодобывающей шахте Бурятии
Девочка-подросток пойдет под суд за срыв плакатов «Бессмертного полка»
Сибирский губернатор попал в топ «зеленых»
Медведь оккупировал кладбище в Приангарье
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
3 июня 16:15
(МСК)
США
Словакия
3 июня 16:15
(МСК)
Швейцария
Германия
Весь календарь
Последние матчи
1 июня 20:15
(МСК)
Россия 6
Беларусь 0
1 июня 20:15
(МСК)
Германия 2
Латвия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Tavgaj — 99 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 99 баллов
  • Magicc — 97 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

ifhbrjd

Рождение одного ребенка сразу снижает доходы семьи в 2 раза, второго - на 75%. Мама не работает, мизрное...
Sibnet.Ru