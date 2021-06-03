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Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Круэлла»

Фильм «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли вышел в российский прокат 3 июня. Но в других странах его премьера состоялась раньше, и картина уже получила первые отзывы. Критики в основном положительно отозвались о фильме, назвав картину «энергичным приквелом «101 далматинца».

Фильм режиссера Крейга Гиллеспа получил положительные оценки на разных сервисах, посвященных кинематографу. Например, на сайте IMDb фильм оценили на 7,4 балла из десяти. На Metacritic критики ему поставили 59 баллов, а зрители 77.

Главной героиней фильма стала Круэлла Де Виль — известная злодейка, которую многие хорошо знают по мультфильму «101 далматинец». По сюжету приквела, героиня, будучи никем неизвестной Эстеллой, пробивается в мир моды своими неординарными способами.

Отзывы

«Некоторые фильмы предназначены для развлечения, их не стоит воспринимать серьезно. "Круэлла" как раз такой фильм. Поэтому просто наслаждайтесь эстетикой и сумасшедшим сюжетом, а не рассматривайте эту картину, как трактат о женственности и моде. Это не так», — посоветовала зрителям критик издания Сultured vultures Наташа Альвар.

Многие критики сошлись во мнении, что это самый необычный, но при этом энергичный приквел Disney.

«Модная, экстравагантная, драматическая и очень веселая — за Круэллой безумно интересно наблюдать», — считает кинокритик Наталия Арьяни.

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Топ комментариев

Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

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