«Круэлле» с Эммой Стоун предрекли продолжение

Фильм «Круэлла» с Эммой Стоун вышел в российский прокат 3
июня, но за рубежом он уже успел набрать ход и заинтересовать зрителей.
Сюжет фильма развивается в Лондоне 70-х годов. Столица
охвачена зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по
имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды.
Ее лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят
страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под
солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье
Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон
Хельман.
Зрители, успевшие посмотреть фильм, увидели в концовке намек
на продолжение истории. Режиссер «Круэллы» Крэйг Гиллеспи не исключает такого
варианта.
«Такое впечатление, что мы лишь познакомились с Круэллой.
Мне бы хотелось рассказать больше о ее дальнейшей судьбе. Ей удалось создать
настоящий синдикат, мне бы хотелось увидеть, к чему приведут ее приключения», —
рассказал Гиллеспи изданию Collider.
Antoxa.В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.
-Керя-В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.
pepelmetalЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!
ifhbrjdРождение одного ребенка сразу снижает доходы семьи в 2 раза, второго - на 75%. Мама не работает, мизрное...