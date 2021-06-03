«Круэлле» с Эммой Стоун предрекли продолжение

Фильм «Круэлла» с Эммой Стоун вышел в российский прокат 3 июня, но за рубежом он уже успел набрать ход и заинтересовать зрителей.

Сюжет фильма развивается в Лондоне 70-х годов. Столица охвачена зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды.

Ее лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.

Зрители, успевшие посмотреть фильм, увидели в концовке намек на продолжение истории. Режиссер «Круэллы» Крэйг Гиллеспи не исключает такого варианта.

«Такое впечатление, что мы лишь познакомились с Круэллой. Мне бы хотелось рассказать больше о ее дальнейшей судьбе. Ей удалось создать настоящий синдикат, мне бы хотелось увидеть, к чему приведут ее приключения», — рассказал Гиллеспи изданию Collider.