Жара до 35 градусов придет в Иркутскую область

Первая суббота июня в Иркутской области будет жаркой. Если ночью еще будет прохладно, то днем в некоторых районах воздух прогреется до 35 градусов, сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Днем в пятницу по Приангарью столбик термометра повысится до 26-31 градуса выше нуля. А в воскресенье в некоторых районах температура воздуха прогреется до 35 градусов, и только при облачности опустится до плюс 20.

Температура ночью в пятницу в большинстве районов будет держаться на отметках 10-15 градусов выше нуля, и только в некоторых районах области опустится до нуля. В субботу ночью — от 11 до 16 градусов выше нуля.

В пятницу в Приангарье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В субботу — местами дожди и грозы. Порывы ветра в субботу усилятся до 18 метров в секунду.