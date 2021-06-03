Жара до 35 градусов придет в Иркутскую область

Первая суббота июня в Иркутской области будет жаркой. Если ночью еще будет прохладно, то днем в некоторых районах воздух прогреется до 35 градусов, сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.
Днем в пятницу по Приангарью столбик термометра повысится до 26-31 градуса выше нуля. А в воскресенье в некоторых районах температура воздуха прогреется до 35 градусов, и только при облачности опустится до плюс 20.
Температура ночью в пятницу в большинстве районов будет держаться на отметках 10-15 градусов выше нуля, и только в некоторых районах области опустится до нуля. В субботу ночью — от 11 до 16 градусов выше нуля.
В пятницу в Приангарье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В субботу — местами дожди и грозы. Порывы ветра в субботу усилятся до 18 метров в секунду.
Antoxa.В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.
pepelmetalЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!
-Керя-В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.
ifhbrjdРождение одного ребенка сразу снижает доходы семьи в 2 раза, второго - на 75%. Мама не работает, мизрное...