Путин объяснил ограничения в использовании маткапитала

Президент России Владимир Путин объяснил, что ограничения, которые связаны с выплатой маткапитала, продиктованы только одним — ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций деньгами

«Все ограничения, которые связаны с выплатой маткапитала, продиктованы только одним — ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций этими деньгами», — цитирует ТАСС Путина.

Президент России Владимир Путин согласился с идеей продумать возможность использования материнского капитала на ремонт квартиры. Так он прокомментировал соответствующий запрос в ходе встречи с руководством «Единой России» и участниками праймериз партии.

«Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, и не будут ли эти деньги истрачены впустую», — уточнил российский лидер.

Путин отметил, что ремонтные работы часто сопровождаются массой манипуляций. «Неизвестно, хватит ли денег на этот ремонт. <...> Ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить, как мы знаем, поэтому здесь нужно быть очень внимательным и аккуратным», — сказал он.

Президент подчеркнул, что идеи по поводу эффективности использования средств материнского капитала будут востребованы.