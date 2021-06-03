Фильм ужасов «Тихое место 2» после ряда переносов выходит в прокат

«Тихое место 2» стартует в прокате 3 июня, премьеру фильма ужасов переносили несколько раз из-за пандемии.

По сюжету фильма, семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Режиссер «Тихого места 2» — Джон Красински, он же играет одну из ролей. Главную героиню исполнила Эмили Блант, также в фильме ужасов снялись Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мерфи.