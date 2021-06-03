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Мать в Приангарье проигнорировала ожоги четырехлетнего сына

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Иркутской области в июне ответит в суде за то, что в течение нескольких дней не обращалась к врачам после того, как ее четырехлетний сын опрокинул на себя кипящий чайник, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Дознаватели МВД в Тулуне завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы. Она не оказывала помощь четырехлетнему сыну, получившему ожоги. В больницу его увезли уже с инфицированными травмами.

Инцидент произошел в феврале, когда ребенок остался дома со старшими братом и сестрой. Малыш нечаянно опрокинул на себя чайник с кипятком. Когда мать вернулась домой, она увидела обожженного ребенка, но отнеслась к этому равнодушно и не оказала ему никакой помощи.

Спустя четыре дня о случившемся узнала инспектор по делам несовершеннолетних, когда пришла выяснить причину отсутствия в школе старших детей. Увидев ребенка с ожогами, она вызвала врачей. Медики диагностировали инфицированные ожоги лица, туловища и конечностей II степени.

Старшего брата и сестру забрали из дома и передали в центр помощи семье и детям. Женщину обвинили по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

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Иркутск #Происшествия #ЧП
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Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

ifhbrjd

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