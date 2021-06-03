Мать в Приангарье проигнорировала ожоги четырехлетнего сына

Жительница Иркутской области в июне ответит в суде за то, что в течение нескольких дней не обращалась к врачам после того, как ее четырехлетний сын опрокинул на себя кипящий чайник, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Дознаватели МВД в Тулуне завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы. Она не оказывала помощь четырехлетнему сыну, получившему ожоги. В больницу его увезли уже с инфицированными травмами.

Инцидент произошел в феврале, когда ребенок остался дома со старшими братом и сестрой. Малыш нечаянно опрокинул на себя чайник с кипятком. Когда мать вернулась домой, она увидела обожженного ребенка, но отнеслась к этому равнодушно и не оказала ему никакой помощи.

Спустя четыре дня о случившемся узнала инспектор по делам несовершеннолетних, когда пришла выяснить причину отсутствия в школе старших детей. Увидев ребенка с ожогами, она вызвала врачей. Медики диагностировали инфицированные ожоги лица, туловища и конечностей II степени.

Старшего брата и сестру забрали из дома и передали в центр помощи семье и детям. Женщину обвинили по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд.