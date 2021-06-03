НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Охранника домостроительной компании в Томске убили из-за денег

Источник:
Sibnet.ru
180 0
Фото: © Sibnet.ru

Убийство произошло в офисе Томской домостроительной компании, охранника нашли мертвым, а из кассы пропали деньги, сообщило СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным следствия, в среду в помещении административного здания Томской домостроительной компании нашли тело охранника предприятия с признаками насильственной смерти.

«Из кассы предприятия похищены денежные средства, сумма которых уточняется», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Еще по теме
СК в Забайкалье возбудил дело из-за истязания сирот
Пенсионеров на Алтае морили голодом в доме престарелых
Ребенок в Бурятии защитил мать ценой собственной жизни
Мошенники запустили более 150 сайтов для обмана туристов
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жара до 35 градусов придет в Иркутскую область
Мать в Приангарье проигнорировала ожоги четырехлетнего сына
Охранника домостроительной компании в Томске убили из-за денег
Платиновый верблюжонок родился в красноярском зоопарке
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
3 июня 16:15
(МСК)
США
Словакия
3 июня 16:15
(МСК)
Швейцария
Германия
Весь календарь
Последние матчи
1 июня 20:15
(МСК)
Россия 6
Беларусь 0
1 июня 20:15
(МСК)
Германия 2
Латвия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Tavgaj — 99 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 99 баллов
  • Magicc — 97 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Путин объяснил ограничения в использовании маткапитала
Мурашко рассказал о частичном снятии ограничений по COVID-19
Суд оставил Навальному «опасный» статус
Рассчитана минимальная цена каско для Aurus
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз предложил Белоруссии деньги за смену власти
30
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
28
Парень, раненный полицейским, умер в новосибирской больнице
21
Полицейский в Новосибирской области случайно подстрелил нарушителя
21
Байден поставит перед Путиным вопрос о правах человека в России
Sibnet.Ru