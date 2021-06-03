Охранника домостроительной компании в Томске убили из-за денег

Убийство произошло в офисе Томской домостроительной компании, охранника нашли мертвым, а из кассы пропали деньги, сообщило СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным следствия, в среду в помещении административного здания Томской домостроительной компании нашли тело охранника предприятия с признаками насильственной смерти.

«Из кассы предприятия похищены денежные средства, сумма которых уточняется», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.