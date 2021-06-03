Победительница «Холостяка» рассказала об отдыхе с Тимати

Победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова вышла в прямой эфир в Instagram с ведущим шоу Михаилом Беляниным и рассказала о отдыхе с Тимати.

Сафарова рассказала о том, что после проекта она живет в Москве. На вопрос о том, какие у нее отношения с Тимати, вместе ли они, девушка сказала, что не хочет выставлять личную жизнь и дальше напоказ, как это было на шоу.

«Все замечательно. … Я не хочу давать детали своей жизни с Тимуром», — сказала Сафарова.

Также она рассказала, что после съемок проекта она ездила отдыхать с Тимати, его мамой и дочерью Алисой.