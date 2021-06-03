Мурашко рассказал о частичном снятии ограничений по COVID-19

Ограничения по COVID-19 в России будут сняты после того, как от коронавируса привьются 60% населения страны, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — цитирует ТАСС Мурашко.

Ранее глава Минздрава заявлял, что 60% взрослого населения страны должны быть привиты к осени. Для этого, по его словам, надо обеспечивать доступность вакцин, создавать удобный для населения график работу пунктов вакцинации, мотивировать и своевременно информировать граждан, а также пресекать любую дезинформацию.

Помимо этого на вопрос о том, будет ли в России сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу в сентябре, Мурашко заверял, что он «будет обеспечен».