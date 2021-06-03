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СК в Забайкалье возбудил дело из-за истязания сирот

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Tama66 / Pixabay License

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении воспитателя, которая подозревается в истязании над детьми-сиротами.

По данным следствия, 48-летняя подозреваемая работала воспитателем детского учреждения для сирот. В течение пяти месяцев она била и унижала трех детей, оставшихся без попечения родителей.

В уголовном деле есть данные, что педагог систематически избивала воспитанников центра — двух мальчиков девяти и 10 лет, также свой гнев она вымещала на восьмилетней девочке. Женщина била детей по голове, дергала за волосы и уши, толкала их так, что малыши бились о стены и мебель в комнате.

Региональный СК возбудил уголовное дело части 2 статьи 117 УК РФ (истязание трех несовершеннолетних). Максимальная санкция по этой статье — до семи лет лишения свободы. Воспитателя задержали на 48 часов, скоро ей изберут меру пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия поставлен на контроль руководства следственного управления.

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