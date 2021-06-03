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Французский писатель впервые получил Букеровскую премию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © thebookerprizes.com

Победителем международной Букеровской премии впервые стал французский писатель Давид Диоп — это первый случай, когда престижную литературную награду получил представитель Франции.

На английском роман победителя вышел под названием At Night All Blood is Black («Ночью вся кровь черна»). Это вторая книга Диопа, она рассказывает про молодого сенегальца, который сражается за Францию на Западном фронте во время Первой мировой войны.

В финал премии пробились шесть книг. Среди них была российская писательница Мария Степанова с книгой «Памяти памяти». До этого на Букеровскую премию номинировали только двух российских авторов — Людмилу Улицкую и Владимира Сорокина.

Международную Букеровскую премию учредили в 2004 году, с 2016 года ее вручают ежегодно. Обладателем награды может стать автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Великобритании.

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