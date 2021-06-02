Россия выдала Белоруссии новый кредит

Белоруссия получила от России второй кредитный транш в размере 500 миллионов долларов, сообщается на сайте Минфина республики.

«На счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Первый транш на аналогичную сумму поступил в конце 2020 года. В конце мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что второй транш Белоруссия получит до конца июня, решение согласовано на высшем уровне.

Согласно достигнутым договоренностям, Россия предоставит Белоруссии кредит размером 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, Москва в рамках этого соглашения выдаст Минску еще 500 миллионов долларов.