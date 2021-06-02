Путин расширил выплаты на школьников

Президент России Владимир Путин расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. По 10 тысяч рублей в текущем году будут выплачивать даже в том случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь.

Глава государства обратил внимание, что в первоначальном документе говорилось о праве на получение выплат лишь у тех семей, где детям исполнилось 6 лет до марта текущего года. Путин поручил скорректировать его.

«Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь», — напомнил президент, после того, как вице-премьер Татьяна Голикова доложила ему об изменениях в мерах социальной поддержки для таких школьников.

Провести единовременную выплату семьям со школьниками или теми, кто пойдет в первый класс в этом году, Путин предложил 21 апреля во время послания Федеральному собранию, после чего в Госдуму внесли законопроект.

Заявления начнут принимать в середине июля, а закончат 1 ноября. Сами выплаты стартуют в августе. Количество получателей помощи оценивается в 17 миллионов человек.