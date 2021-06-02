НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин расширил выплаты на школьников

Источник:
РИА Новости
324 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. По 10 тысяч рублей в текущем году будут выплачивать даже в том случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь.

Глава государства обратил внимание, что в первоначальном документе говорилось о праве на получение выплат лишь у тех семей, где детям исполнилось 6 лет до марта текущего года. Путин поручил скорректировать его.

«Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь», — напомнил президент, после того, как вице-премьер Татьяна Голикова доложила ему об изменениях в мерах социальной поддержки для таких школьников.

Провести единовременную выплату семьям со школьниками или теми, кто пойдет в первый класс в этом году, Путин предложил 21 апреля во время послания Федеральному собранию, после чего в Госдуму внесли законопроект.

Заявления начнут принимать в середине июля, а закончат 1 ноября. Сами выплаты стартуют в августе. Количество получателей помощи оценивается в 17 миллионов человек.

Еще по теме
Путин назвал идеальную российскую семью
Пойманная на допинге чемпионка ОИ выиграла праймериз «ЕР»
Лавров раскритиковал ненадежность Евросоюза
Путин прокатил Лукашенко на яхте
смотреть все
Политика #Россия #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ребенок выпал из окна детсада в Бийске
Пенсионеров на Алтае морили голодом в доме престарелых
Появилось эффектное видео сброса воды на Красноярской ГЭС
Полиция опровергла информацию о вооруженных иностранцах в Мошково
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Обсуждение (2)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
3 июня 16:15
(МСК)
США
Словакия
3 июня 16:15
(МСК)
Швейцария
Германия
Весь календарь
Последние матчи
1 июня 20:15
(МСК)
Россия 6
Беларусь 0
1 июня 20:15
(МСК)
Германия 2
Латвия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Tavgaj — 99 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 99 баллов
  • Magicc — 97 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

urbasik

Если флаг государства не представлен то не стоит и тратиться.Если это шоу; то пусть платят шоумены не...

Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

ifhbrjd

Рождение одного ребенка сразу снижает доходы семьи в 2 раза, второго - на 75%. Мама не работает, мизрное...

Иркут 69

В стране перевернутых понятий все кверху дном. Чёрное канает за белое и наоборот... уличенные в допинге...
Sibnet.Ru