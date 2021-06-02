Депутаты предложили государству отдуваться за алиментщиков

Государство должно гарантировать своевременные выплаты детям в неполных семьях, для этого стоит создать специальный алиментный фонд и параллельно искать должников, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Государство должно временно брать на себя ответственность нерадивых родителей. Выплачивать алименты из специального бюджетного фонда, пока неплательщик не будет найден и принужден платить по долгам», — отметил Миронов.

По его данным, в России около 800 тысяч злостных неплательщиков алиментов. Сначала их годами ищут, а потом так же долго «выбивают» из них эти деньги.

«Когда неплательщика найдут, он будет обязан вернуть все выплаты в алиментный фонд, причем с процентами. Уверен, что находить алиментщиков при реализации нашего законопроекта будут намного быстрее, поскольку государство будет в этом кровно заинтересовано», — добавил политик.