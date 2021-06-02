Пенсионеров на Алтае морили голодом в доме престарелых

Суд арестовал предпринимателей в Рубцовске Алтайского края, которые морили голодом пенсионеров в организованном ими доме престарелых и держали их в грязи, сообщает СУ СК региона.

По данным следствия, с 2016 года по настоящее время двое предпринимателей из Рубцовска поочередно оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном доме для престарелых. При этом санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении частного пансионата не отвечала требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не были обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенная группой лиц).

Сейчас постояльцев частного дома престарелых уже переселили в государственное учреждение.