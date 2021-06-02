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Появилось эффектное видео сброса воды на Красноярской ГЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярская ГЭС начала сброс воды из-за мощного паводка, местные жители собрались возле сооружения и снимали на видео, как открыли два из семи затворов сброса воды.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Это связано с предстоящим увеличением объемов расходования воды на Красноярской ГЭС. С 14.00 2 июня он составит 6 тысячи кубометров в секунду и к пятнице возрастет до 7 тысячи кубометров в секунду. Уровень воды в Енисее продолжит подниматься», — сообщает мэрия Красноярска.

В июне синоптики ожидают, что в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах приток воды будет на 35-50% больше нормы. Повторяемость такого большого притока – раз в 100 лет.

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