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Фильм «Отец» с Хопкинсом появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Отец»

Фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли появился в видеосервисе Wink. Картина стала победителем в двух номинациях «Оскара».

Главный герой — пожилой мужчина Энтони. Он жил в своей лондонской квартире и прекрасно справлялся с жизнью пенсионера. Но внезапное появление дочери Энн нарушило привычный ход вещей. Куда-то пропали часы, какой-то мужчина все время появляется в квартире, сама Энн все время меняет внешность. Энн знает, что ее отец страдает деменцией, и она сто раз ему об этом говорила, но такова деменция — память становится похожей на решето.

Лента французского режиссера Флориана Зеллера при участии невероятного каста из Оливии Колман, Руфуса Сьюэлла, Марка Гэтисса и сэра Энтони Хопкинса получила множество номинаций и премий, в том числе две из шести статуэток «Оскара» за сценарий и лучшую мужскую роль для Хопкинса.

Драма с Хопкинсов вышла в российский прокат 15 апреля этого года. Посмотреть фильм «Отец»в высоком качестве можно в видеосервисе Wink. Цена картины в стандартном качестве — 299 рублей, в высоком — 399, а в сверхвысоком качестве — 499 рублей.

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