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Полиция опровергла информацию о вооруженных иностранцах в Мошково

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ГУ МВД по Новосибирской области опровергло информацию о 60 вооруженных представителях азербайджанской диаспоры в Мошково, которые окружили больницу после того, как инспектор ДПС выстрелил в парня, сообщается на сайте ведомства.

На прошлой неделе инспекторы ДПС в Мошковском районе попытались остановить автомобиль Toyota, но водитель продолжил движение. После преследования автомобиль остановился, ехавшие в нем попытались скрыться, одного удалось задержать. 

Двое других вернулись и попытались оказать сопротивление, тогда один из полицейских достал табельное оружие. В ходе борьбы он «непроизвольно» выстрелил в одного из сопротивлявшихся, 19-летний парень погиб. Теперь полицейскому грозит срок.

По данным полиции, в ряде СМИ и сети Интернет получила распространение информация о якобы приезжавших в поселок Мошково Новосибирской области 60 вооруженных представителях азербайджанской диаспоры, которые окружили больницу и местное отделение полиции, а также высказывали угрозы в адрес сотрудников полиции.

«Указанная информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. Обстановка в поселке спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

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