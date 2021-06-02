Мультфильм «Три кота» появится в кинотеатрах

Спецвыпуск мультфильма «Три кота» в следующем году выйдет в
кинотеатрах, серия будет длиться 60 минут, сообщила пресс-служба канала СТС.
Мультфильм «Три кота и море приключений» расскажет о
приключениях Коржика, Карамельки и Компота на Карибских островах, куда герои
отправятся отдыхать вместе с родителями. Далеко от дома котят ждут яркие
события, полные веселой суматохи и встреч с новыми друзьями.
«Мы своевременно выходим с новым контентом "Трех
котов" в формате специальной шестидесятиминутной серии. Проекту уже пять
лет, поэтому мы уверены, что интересная и трогательная история "Три кота и
море приключений" только усилит успех нашего бренда в России и за её
пределами», — приводит пресс-служба слова директора департамента анимации «СТС
Медиа» Ксении Гордиенко.
«Три кота» — российский анимационный сериал, переведенный на
29 языков и доступный в 170 странах. Ютьюб-канал «Трех котов»
насчитывает 4,8 миллиона подписчиков, а вселенная мультпроекта включает 1400
наименований лицензионных товаров, размещенных на полках крупнейших торговых
сетей России.