Мультфильм «Три кота» появится в кинотеатрах

Спецвыпуск мультфильма «Три кота» в следующем году выйдет в кинотеатрах, серия будет длиться 60 минут, сообщила пресс-служба канала СТС.

Мультфильм «Три кота и море приключений» расскажет о приключениях Коржика, Карамельки и Компота на Карибских островах, куда герои отправятся отдыхать вместе с родителями. Далеко от дома котят ждут яркие события, полные веселой суматохи и встреч с новыми друзьями.

«Мы своевременно выходим с новым контентом "Трех котов" в формате специальной шестидесятиминутной серии. Проекту уже пять лет, поэтому мы уверены, что интересная и трогательная история "Три кота и море приключений" только усилит успех нашего бренда в России и за её пределами», — приводит пресс-служба слова директора департамента анимации «СТС Медиа» Ксении Гордиенко.

«Три кота» — российский анимационный сериал, переведенный на 29 языков и доступный в 170 странах. Ютьюб-канал «Трех котов» насчитывает 4,8 миллиона подписчиков, а вселенная мультпроекта включает 1400 наименований лицензионных товаров, размещенных на полках крупнейших торговых сетей России.