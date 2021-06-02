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«Почта России» и «Яндекс» запустят срочную доставку из отделений

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Почта России» и «Яндекс» запустят доставку из почтовых отделений за 60 минут — компании подпишут соглашение на Петербургском международном экономическом форуме.

«"Почта России" и "Яндекс" расширяют сотрудничество в электронной торговле, а также запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений», — приводит ТАСС сообщение почтового оператора.

Чтобы курьер привез посылку из отделения связи, пользователям нужно будет выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку» в приложении или на сайте «Почты». Получить заказ можно будет в течение 60 минут с помощью «Яндекс.Доставки», или его привезут собственные курьеры «Почты России».

Компании также обсуждают расширение партнерства в электронной коммерции. «Яндекс.Маркет», который активно развивает онлайн-продажи модной одежды, сможет первым из российских маркетплейсов получить доступ к примерочным, которые будут расположены в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений.

Клиенты «Маркета», забирающие покупки в почтовых отделениях, смогут проверить, подходит ли им заказанная одежда.

Еще одно направление сотрудничества, которое обсуждают Яндекс и почтовый оператор — это услуга drop-off для продавцов «Маркета». Они смогут напрямую отправить товар покупателям через почтовые отделения, минуя склады и сортировочные центры маркетплейса.

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