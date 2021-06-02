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Сборная России по футболу определилась с составом на Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, «Российский футбольный союз»

Тренерский штаб сборной России по футболу определился, кто из игроков сыграет в матчах чемпионата Европы — 2020, список опубликован в аккаунте команды в Twitter.

Окончательный состав сборной России на Евро-2020 был определен по итогам учебно-тренировочного сбора в Австрии и товарищеского матча с Польшей. В итоговую заявку не попали голкипер Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, полузащитник Арсен Захарян.

Состав сборной России на Евро-2020:

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин», Казань), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо», Москва);

Защитники: Георгий Джикия («Спартак», Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА, Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив», Москва), Максим Мухин (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Роман Зобнин («Спартак», Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин», Казань), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак», Москва).

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