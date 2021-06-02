Паводок векового масштаба пришел в Красноярск

Красноярская ГЭС увеличит сбросы воды до 6 тысячи кубометров
в секунду, что может серьезно осложнить паводковую обстановку в краевой столице
и ее окрестностях, такой паводок в регионе бывает раз в 100 лет, сообщает правительство
региона.
Прогнозируются подтопления пониженных участков прибрежной
территории в Красноярске, Усть-Мане, Овсянке, Слизневе, Дивногорске, Ермолаеве,
Есаулове Березовского района, Кубекове, Куваршине, Частоостровском
Емельяновского района, Атаманове, Кононове Сухобузимского района. По прогнозам
повышенные сбросы на Красноярской ГЭС могут продлиться до конца июня.
По словам синоптиков, в этом году на конец мая запасы воды в
снежном покрове Западного и Восточного Саянов действительно рекордные. Они
близки к историческому максимуму за весь период наблюдений и составляют от 210
до 240% нормы, то есть эта вода, которая еще поступит в водохранилища на Енисее
– Саяно-Шушенское и Красноярское.
«Уже в мае приток воды был достаточно большой, в июне мы
ожидаем, что он в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах будет на 35-50%
больше нормы. Повторяемость такого большого притока – раз в 100 лет», — сказал директор
Гидрометцентра России Сергей Борщ.
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