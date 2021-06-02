Паводок векового масштаба пришел в Красноярск

Красноярская ГЭС увеличит сбросы воды до 6 тысячи кубометров в секунду, что может серьезно осложнить паводковую обстановку в краевой столице и ее окрестностях, такой паводок в регионе бывает раз в 100 лет, сообщает правительство региона.

Прогнозируются подтопления пониженных участков прибрежной территории в Красноярске, Усть-Мане, Овсянке, Слизневе, Дивногорске, Ермолаеве, Есаулове Березовского района, Кубекове, Куваршине, Частоостровском Емельяновского района, Атаманове, Кононове Сухобузимского района. По прогнозам повышенные сбросы на Красноярской ГЭС могут продлиться до конца июня.

По словам синоптиков, в этом году на конец мая запасы воды в снежном покрове Западного и Восточного Саянов действительно рекордные. Они близки к историческому максимуму за весь период наблюдений и составляют от 210 до 240% нормы, то есть эта вода, которая еще поступит в водохранилища на Енисее – Саяно-Шушенское и Красноярское.

«Уже в мае приток воды был достаточно большой, в июне мы ожидаем, что он в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах будет на 35-50% больше нормы. Повторяемость такого большого притока – раз в 100 лет», — сказал директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.