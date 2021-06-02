Павел Деревянко отказался от Голливуда из-за плохого английского

Актер Павел Деревянко поделился историей о работе в голливудском фильме и объяснил, почему больше не хочет сниматься с зарубежными коллегами.

Деревянко в 2015 году снимался в русско-американском фильме «Кровавая леди Батори», который продюсировал Хейден Кристенсер. Его опыт в международном проекте оказался неудачным.

Изначально Деревянко обрадовался возможности поработать с зарубежными актерами, и хотел улучшить свои знания английского языка. Но в действительности оказалось, что партнеры Деревянко по съемкам говорили на английском слишком быстро, в итоге российский актер «только раздражался».

«Я решил, что мне это не нужно: где родился, там и пригодился. Гений — он в мелочах, так же, как и дьявол. Ты можешь показать все, на что ты способен, на русском языке», — сказал Павел Деревянко «Пятому каналу», отметив, что больше у него стремления попасть в Голливуд.

Павел Деревянко снялся в более чем ста фильмах и сериалах, среди последних его работ сериалы «Идеальная семья», «Беспринципные», «Дылды» и фильмы «Марафон желаний», «С мячом в Британию», «Он+Она».