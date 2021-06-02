Рассчитана минимальная цена каско для Aurus

Страховка каско для премиального российского автомобиля Aurus Senat может обойтись в 500 тысяч рублей, подсчитала страховая компания «Согласие».

Страховщик взял за основу следующие параметры для расчета каско: регион страхования — Москва, стаж вождения — 10 лет, два наемных водителя, оформление на юрлицо, коэффициент бонус-малус — 0,8, цена Aurus Senat в базовой комплектации — 18 миллионов рублей.

«Полис каско для авто в базовой комплектации будет стоить от 450 тысяч рублей. По данным Auto.ru, цена на Aurus Senat 2021 года выпуска начинается от 24 миллионов рублей, соответственно, полис на такую машину обойдется минимум в 600 тысяч рублей», — приводит РИА Новости расчеты «Согласия».

Серийное производство автомобилей премиум-класса Aurus стартовало 31 мая на заводе в Елабуге. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник.