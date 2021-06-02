Пандемия увеличила спрос на детские кресла в Новосибирске

Спрос на детские автокресла в Новосибирске вырос за год больше чем на треть. На их популярность повлияла пандемия, и востребованность на удерживающие устройства пока не падает, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито».

Жителей России спустя почти полтора года после начала пандемии беспокоит вероятность заражения коронавирусом в общественном транспорте. Больше всего люди боятся поездок в автобусе, метро или электричке. Родители стараются перевозить детей на личных автомобилях. И спрос на детские автокресла взлетел.

В Новосибирске они стали популярнее на 33%. При этом количество объявлений об их продаже выросло на 19%. А сама покупка обходится родителю в среднем в 2 тысячи рублей.

Но самые «яркие» скачки спроса были зафиксированы в Сочи, Краснодаре и Уфе — в этих городах он вырос на 64, 49% и 42% соответственно. А меньше всего спрос вырос в Астрахани и Барнауле.

Обязательные требования к перевозке детей вступили в силу в 2017 году. Перевозить детей на руках категорически запрещено, есть специальные автокресла и удерживающие устройства. Малышей до 7 лет необходимо перевозить с использованием кресла, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет на заднем сиденье также нужно в детском кресле или с ремнем безопасности. А если ребенок едет на переднем сиденье, то только в детском удерживающем устройстве.