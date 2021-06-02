Новосибирцы вступились за инспектора, застрелившего парня

Более 8 тысяч пользователей Сети подписали петицию к прокурору Новосибирска Роману Сиваку с требованием освободить инспектора ДПС, застрелившего молодого жителя Новосибирской области при задержании.

На прошлой неделе инспекторы ДПС в Мошковском районе попытались остановить автомобиль Toyota, но водитель продолжил движение. После преследования автомобиль остановился, ехавшие в нем попытались скрыться, одного удалось задержать. Двое других вернулись и попытались оказать сопротивление, тогда один из полицейских достал табельное оружие. В ходе борьбы он «непроизвольно» выстрелил в одного из сопротивлявшихся, 19-летний парень погиб. Теперь полицейскому грозит срок

«Мы, граждане Новосибирска, требуем освободить сотрудника Госавтоинспекции Гусева Александра … требуем тщательно провести расследование, привлечь водителя и пассажира к ответственности за препятствие задержания и оказание сопротивления сотруднику ДПС», – сказано в обращении.

Петиция опубликована на популярном сайте Change.org. К моменту публикации новости ее подписали уже более 8,5 тысячи человек.