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Сергей Шнуров представил свой новый музыкальный проект «Зоя»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shnurovs, instagram.com/shnurovs

Музыкант Сергей Шнуров презентовал первый альбом своего нового проекта «Зоя», в нем 14 треков в исполнении вокалистки Ксении Руденко.

Протеже Шнурова родом из Краснодара. Еще подростком она пела в рок-группе, а потом была солисткой известного кавер-бэнда. Девушка выступала на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Верой Брежневой, Maruv и другими звездами. Также девушка участвовала в шоу «Я вижу твой голос» на канале «Россия».

Чтобы представить новую артистку, Сергей Шнуров удалил из Instаgram все посты, а 1 июня поделился публикацией с певицей. «Поехали! Зоя!» — лаконично написал он. А затем опубликовал обложку к альбому «Это жизнь».

Поклонники разошлись во мнениях по поводу нового музыкального продукта Шнура. Кому-то песни Зои понравились, другие же конкретно определили ее целевую аудиторию.

«Эта музыка для пьющих, матерящихся женщин постарше. Где-то в кабаке, под коньячок — самое то», — прокомментировал один из подписчиков Сергея Шнурова. С ним согласились и другие пользователи Сети.

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