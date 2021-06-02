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Разлившиеся реки затопили дорогу в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Большая вода размыла дорогу в Забайкалье
Затопленная дорога в Забайкалье
Фото: © пресс-служба правительтсва Забайкальского края

Движение на двух участках региональной дороги Могойтуй-Сретенск-Олочи перекрыли из-за подтопления. Спасатели предупреждают, что большая вода может подмыть опоры моста, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В течение последней недели мая в Забайкалье произошло повышения уровня воды на реках из-за обильных осадков. Синоптики предупредили, что и в первой семидневке июня ожидаются подъемы воды с входом на пойму. Так, в Сретенском районе в понедельник произошло подтопление двух участков дорог.

«Проезда нет на 236 километре дороги в селе Усть-Наринзор из-за разлива реки Курлыча, существует опасность подмыва моста. Из-за выхода воды на проезжую часть перекрыто движение с 269 километра в сторону Шелопугино», — сообщил и.о. руководителя регионального Минстроя Сергей Кривощеков.

По данным на утро 2 июня, сложная обстановка из-за подтопления сложилась на региональных дорогах в Александрово-Заводском, Газимуро-Заводском, Шелопугинском и Чернышевском районах.

Большая вода это весной стала проблемой для жителей ряда регионов Сибири. Иркутская область, Красноярский край, Хакасия уже столкнулись с подтоплениями. Об угрозе паводка предупредили жителей Тувы.

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