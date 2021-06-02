НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Тейлор Свифт получила роль в фильме с голливудскими звездами

Источник:
Sibnet.ru
157 0
Фото: Cosmopolitan UK / CC BY 3.0

Певица Тейлор Свифт получила одну из главных ролей в фильме известного режиссера Дэвида О' Рассела.

Название и сюжет кинокартины пока сохраняются в тайне, но известно, что другие роли заняты всемирно известными звездами. Коллегами Тейлор Свифт станут такие голливудские актеры, как: Марго Робби, Аня Тейлор-Джой, Роберт де Ниро, Кристиан Бэйл, Рами Малек и другие, сообщает Woman Journal.

Дэвид О' Рассел был трижды номинирован на «Оскар» как лучший режиссер за такие фильмы как «Боец», «Мой парень — псих» и «Афера по-американски».

Тейлор Свифт однажды уже примеряла роль актрисы. Она снималась в фильме-мюзикле «Кошки», который собрал множество негативных рецензий.

Еще по теме
Кастинг для фильма с Кяро и Аксеновой пройдет в Томске
Что посмотреть в июне: сериалы от Netflix и Disney
Sony анонсировали встречу Человека-паука и Венома
Режиссера четвертого «Тора» заподозрили в полиамории
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пандемия увеличила спрос на детские кресла в Новосибирске
Ученые воссоздали облик древних воинов с плато Укок
Новосибирцы вступились за инспектора, застрелившего парня
Кастинг для фильма с Кяро и Аксеновой пройдет в Томске
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Одноразовая пластиковая посуда исчезнет из России
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
3 июня 16:15
(МСК)
США
Словакия
3 июня 16:15
(МСК)
Швейцария
Германия
Весь календарь
Последние матчи
1 июня 20:15
(МСК)
Россия 6
Беларусь 0
1 июня 20:15
(МСК)
Германия 2
Латвия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Tavgaj — 99 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 99 баллов
  • Magicc — 97 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Топ комментариев

urbasik

Если флаг государства не представлен то не стоит и тратиться.Если это шоу; то пусть платят шоумены не...

Dima73

Представьте этих троих утырков рядом с собой,если им пох на законные требования представителей власти...

nicollaich

Цена металла выросла по сравнению с осенней в два раза. Вопрос: виноваты металлурги или многочисленные...

Иркут 69

В стране перевернутых понятий все кверху дном. Чёрное канает за белое и наоборот... уличенные в допинге...
Sibnet.Ru