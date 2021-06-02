Тейлор Свифт получила роль в фильме с голливудскими звездами

Певица Тейлор Свифт получила одну из главных ролей в фильме известного режиссера Дэвида О' Рассела.

Название и сюжет кинокартины пока сохраняются в тайне, но известно, что другие роли заняты всемирно известными звездами. Коллегами Тейлор Свифт станут такие голливудские актеры, как: Марго Робби, Аня Тейлор-Джой, Роберт де Ниро, Кристиан Бэйл, Рами Малек и другие, сообщает Woman Journal.

Дэвид О' Рассел был трижды номинирован на «Оскар» как лучший режиссер за такие фильмы как «Боец», «Мой парень — псих» и «Афера по-американски».

Тейлор Свифт однажды уже примеряла роль актрисы. Она снималась в фильме-мюзикле «Кошки», который собрал множество негативных рецензий.