Поврежденный самолет катал пассажиров над Новосибирском

Экскурсии на самолете над Новосибирском с аэродрома «Северного» оказались незаконными, пассажиры летали на поврежденном воздушном судне, сообщило в среду сибирское управление полиции на транспорте.

Правоохранители установили, что у компании, которая проводила незаконные экскурсионные полеты над Новосибирском, отсутствовала соответствующая лицензия, а также данные о времени эксплуатации воздушного судна, ремонте и техническом обслуживании.

«На конструкции самолета имелись множественные повреждения в виде трещин на крыльях, шасси, капоте двигателя и следы подтеков топлива», – говорится в сообщении.

Обслуживание пассажиров с угрозой для их жизни и здоровья, велось на территории городского аэропорта «Северного» на протяжении шести месяцев.

Следователи возбудили уголовное дело. Суд назначил директору спортивно-туристического клуба штраф в размере 100 тысяч рублей.