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Поврежденный самолет катал пассажиров над Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УТ МВД по СФО

Экскурсии на самолете над Новосибирском с аэродрома «Северного» оказались незаконными, пассажиры летали на поврежденном воздушном судне, сообщило в среду сибирское управление полиции на транспорте.

Правоохранители установили, что у компании, которая проводила незаконные экскурсионные полеты над Новосибирском, отсутствовала соответствующая лицензия, а также данные о времени эксплуатации воздушного судна, ремонте и техническом обслуживании.

«На конструкции самолета имелись множественные повреждения в виде трещин на крыльях, шасси, капоте двигателя и следы подтеков топлива», – говорится в сообщении.

Обслуживание пассажиров с угрозой для их жизни и здоровья, велось на территории городского аэропорта «Северного» на протяжении шести месяцев.

Следователи возбудили уголовное дело. Суд назначил директору спортивно-туристического клуба штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Новосибирск #Транспорт и дороги #Туризм
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