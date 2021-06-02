Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею

Восемь сборных вышли в плей-офф чемпионата мира по хоккею в Риге. Четыре четвертьфинала сыграют в четверг, 3 июня.

Из группы А в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия. Из группы В — США, Финляндия, Германия и Канада.

Соперником России, лидирующей в группе, по четвертьфиналу станет сборная Канады. Занявшая первое место Финляндия встретится с Чехией. Эти матчи начнутся в 20.15 по московскому времени.

Сборная Швейцарии вышла на Германию, а США — на Словакию. Встречи состоятся в 16.15 по московскому времени.