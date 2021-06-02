Пассажирский автобус слетел в кювет под Томском

Рейсовый автобус ПАЗ слетел в кювет на дороге Томск – Межениновка – водитель не справился с управлением, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По данным управления полиции, автобус съехал в кювет во вторник во второй половине дня в районе села малое Протопопово.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю, еще одного пассажира доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

По данным департамента здравоохранения Томской области, еще двое пассажиров, 57-летний мужчина и 61-летняя женщина, от госпитализации отказались, им была оказана разовая медицинская помощь.