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Пассажирский автобус слетел в кювет под Томском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рейсовый автобус ПАЗ слетел в кювет на дороге Томск – Межениновка – водитель не справился с управлением, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По данным управления полиции, автобус съехал в кювет во вторник во второй половине дня в районе села малое Протопопово.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю, еще одного пассажира доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

По данным департамента здравоохранения Томской области, еще двое пассажиров, 57-летний мужчина и 61-летняя женщина, от госпитализации отказались, им была оказана разовая медицинская помощь.

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