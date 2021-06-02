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Крановщик спас строителей из горящего здания

Источник:
РИА Новости
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Крановщик спас четырех рабочих, оказавшихся на крыше загоревшейся на Камчатке строящейся школы, сообщает в пресс-службе регионального правительства.

Автомобильный строительный кран поднял с задымленной крыши горящего здания четырех рабочих. Крановщик эвакуировал людей до того, как на место прибыли спасатели, уточнили РИА Новости в МЧС.


Пожар на территории строящегося корпуса школы № 33 в Петропавловске-Камчатском начался около 09.30 по местному времени. Горели первый и второй этажи здания.

По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров, сгорели строительные материалы, полистирол, утеплитель, битум, повреждены пластиковые окна.

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