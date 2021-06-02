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Кремль заявил, что не откажется от транзита газа через Украину

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Россия не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, президент России исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован.

«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка», — отметил Песков Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия приветствует намерение Соединенных Штатов отказаться от санкций против «Северного потока — 2».

«Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует», — сказал Песков.

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