Россия в четвертьфинале ЧМ-2021 сыграет с Канадой

Сборная России в четвертьфинале ЧМ-2021 встретится с командой Канады, соперник «Красной машины» стал известен по итогам последнего тура группового этапа. Матч между Россией и Канадой состоится 3 июня

Россия обыграла Беларусь (6:0) и заняла первое место в группе A, набрав 17 очков в 7 матчах. Канада вышла в плей-офф чемпионата мира только благодаря победе Германии в основное время над Латвией (2:1).

Канадцы начали турнир с трех поражений подряд, однако затем выиграли три игры и потерпели одно поражение по буллитам. На групповом этапе «кленовые листья» заняли четвертое место в группе B, имея на счету 10 баллов.

В других четвертьфиналах сборная США встретится с командой Словакии, Швейцария сыграет с Германией, а противником сборной Финляндии станет Чехия.