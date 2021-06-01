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Американский миллиардер назвал заменитель доллара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Китайский юань станет одной из наиболее используемых валют в мировой торговле и вытеснит доллар, спрогнозировал американский миллиардер Рэй Далио.

Предприниматель в интервью телеканалу CNBC отметил, что КНР запускает официальную цифровую валюту. По мнению миллиардера, она окажется более жизнеспособной, чем ее американский аналог.

«Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Для многих стран это станет угрозой», — подчеркнул американец.

Согласно его прогнозу, экономика США вскоре окажется под ударом из-за внутренних проблем — большого уровня госдолга и высокой закредитованности населения. После этого укрепившийся юань станет более предпочтительнее для международной торговли, полагает бизнесмен.

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Экономика #Деньги
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