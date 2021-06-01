Маркировка мороженого и сыра стала обязательной

Обязательная маркировка мороженого и сыра началась в России с 1 июня. Регистрацию и учет продукции в государственной системе маркировки «Честный знак» на сегодня прошли 87% производителей мороженого и 100% — сыра.

Оборот немаркированной молочной продукции после вступления в силу требований разрешается до истечения ее срока годности. Так как мороженое и сыр хранится долго, появление обновленной продукции на прилавках можно ожидать в течение нескольких месяцев.

Оператором маркировки выступает Центр развития перспективных технологий. При этом добровольная маркировка молочной продукции началась еще с 20 января 2021 года. С 1 сентября она станет обязательной для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря — для всех товаров этой категории.

Разработчики сервиса в лице Минсельхоза полагают, что введение маркировки позволит государству получать достоверную статистику, точно оценивать рынок, объемы потребления и производства, анализировать вкусы потребителей.

Система предусматривает нанесение на каждую упаковку молочной продукции цифрового кода Data Matrix, для чего производитель молока должен зарегистрироваться в системе «Честный Знак». При необходимости код можно наклеивать или заранее наносить на упаковку в типографии.

Национальный союз производителей молока ранее подсчитал, что отрасль будет ежегодно платить оператору системы около 20 миллиардов рублей в год. Это больше, чем вся государственная поддержка, ежегодно предоставляемая молочникам.