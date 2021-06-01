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«Почта России» займется доставкой лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Почта России» начнет доставлять на дом лекарства, компания уже получила лицензию на дистанционную торговлю медикаментами.

Для развития нового направления «Почта России» модернизировала логистический центр во Внуково, выделив там отдельную зону для хранения препаратов, пишут «Ведомости». Также компания закупила контейнеры для перевозки лекарств курьерами.

В мае 2020 года «Почта России» объявила о выходе на рынок доставки лекарств. На первых этапах компания доставляла до аптек только товары, не требующие лицензирования. Сами покупки клиенты совершали в интернет-магазинах.

Задействовать ресурсы «Почты России» для дистанционной торговли рецептурными медикаментами в начале года предложил Всероссийский союз пациентов. Представители компании поддержали данное предложение.

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Экономика #Торговля
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