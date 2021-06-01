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Вступил в силу закон о биометрической регистрации сотовых абонентов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

С 1 июня в России вступил в силу закон, который разрешает сотовым операторам заключать договор об оказании услуг связи удаленно с помощью единой биометрической системы.

Услуга предоставляется с помощью приложения «Биометрия» от Ростелекома, которое обеспечивает идентификацию по слепкам лица и голоса пользователей. Минцифры подчеркивает, что данные будут передаваться по специально организованным каналам связи.

Кроме этого, обеспечено раздельное хранение персональных сведений и биометрических данных, что дополнительно защищает эти сведения от потенциальных злоумышленников, отметило ведомство.

Сейчас абонент может заключить договор об оказании услуг связи лично или с помощью электронной подписи, но с условием, что при выдаче ключа к ней его личность тоже была подтверждена.

Также с 1 июня все абоненты мобильных операторов, пользующиеся корпоративной связью, должны быть зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации, данные необходимо внести до 30 ноября 2021 года, а с 1 декабря операторы связи начнут проверки.

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