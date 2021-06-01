НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Владельца батута задержали на Алтае после ЧП с детьми

Источник:
Sibnet.ru
214 0
Фото: © Sibnet.ru

Предпринимателя, владеющую батутом, после инцидента с которым в Барнауле две маленькие девочки попали в реанимацию, задержали, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

ЧП произошло 30 мая у торгового центра «Район». Батут лопнул, когда на нем находились дети, двоих девочек трех и четырех лет отбросило на трамвайные пути, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Одну из них подключили к аппарату ИВЛ.

По данным следствия, 51-летней индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Она задержана, ее планируют заключить под стражу.

Кроме того, задержан владелец батута, 30-летний предприниматель. Ранее в социальных сетях сообщалось, что бизнес оформлен на молодого человека, однако фактически им занимается якобы его мать.

Еще по теме
Власти ответили на претензии об испорченных телах в морге Бердска
Водитель-лихач в Приангарье убегал от полицейских по задворкам и полям
Трое пострадали при пожаре в букмекерской конторе в Томске
Подростка насмерть завалило бревнами на лесопереработке в Красноярске
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Обвинение не показало, как пожарный спас бы 37 людей в «Зимней вишне»
Владельца батута задержали на Алтае после ЧП с детьми
Дело о хищениях в центре Мешалкина передали в суд
Резкие перепады температур ожидаются в Бурятии
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Nintendo выпустит новую игровую консоль Switch
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
1 июня 16:15
(МСК)
Словакия
Чехия
1 июня 16:15
(МСК)
Италия
США
Весь календарь
Последние матчи
1 июня 12:15
(МСК)
Швейцария 6
Великобритания 3
1 июня 12:15
(МСК)
Канада 2
Финляндия 3
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Евгений Коновалов 675591 — 93 баллa
  • Magicc — 92 баллa
  • polim10 — 91 балл
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Счетная палата определила средний размер страховой пенсии
Госдума приняла закон о бесплатной газификации
NVIDIA представила новые топовые видеокарты
«Яндекс» позволил пользователям удалять свои данные
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз предложил Белоруссии деньги за смену власти
28
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
26
Одноразовая пластиковая посуда исчезнет из России
25
Путин заявил о потребности в компактной и эффективной армии
25
Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным в мире
Sibnet.Ru