Владельца батута задержали на Алтае после ЧП с детьми

Предпринимателя, владеющую батутом, после инцидента с которым в Барнауле две маленькие девочки попали в реанимацию, задержали, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

ЧП произошло 30 мая у торгового центра «Район». Батут лопнул, когда на нем находились дети, двоих девочек трех и четырех лет отбросило на трамвайные пути, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Одну из них подключили к аппарату ИВЛ.

По данным следствия, 51-летней индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Она задержана, ее планируют заключить под стражу.

Кроме того, задержан владелец батута, 30-летний предприниматель. Ранее в социальных сетях сообщалось, что бизнес оформлен на молодого человека, однако фактически им занимается якобы его мать.