Попавшихся пьяными за рулем обяжут поставить алкозамки

Минпромторг и ГИБДД прорабатывают внесение изменений в ПДД, которые позволят устанавливать алкозамки на автомобили водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«Если человек хоть раз "попался", это мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю, на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу», — цитирует «Интерфакс» Шпака.

По его словам, министерство совместно с ГИБДД анализирует возможность изменения ПДД в отношении такого нарушителя «таким образом, чтобы все автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком».

Алкозамок будет работать в связке с системой ГЛОНАСС, чтобы передавать данные о водителе, а также контролировать наличие работающего устройства в машине.

Шпак отметил, что алкозамки являются полностью отечественной разработкой, включая программное обеспечение и компонентную базу, и, в отличие от зарубежных аналогов, позволяют идентифицировать водителя.

«В Америке, в некоторых штатах, тоже есть история с алкозамками, но там смысл в том, что они все контактные, то есть там трубка, в которую нужно дышать, и естественно, она не позволяет распознавать водителя: там просто история — сел, дунул, тот, кто дунул, встал вышел, сел другой и поехал», — сказал замминистра.