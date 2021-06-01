NVIDIA представила новые топовые видеокарты

Компания NVIDIA официально представила топовые игровые видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. Продажи новинок стартуют в ближайшие дни.

Старшая в линейке видеокарта станет самой мощной — по сравнению с GeForce RTX 3080 количество ядер CUDA увеличилось с 8704 до 10240 штук, а объем памяти типа GDDR6X вырос с 10 до 12 Гбайт. Шина увеличила свою разрядность с 320 до 384 бит.

Что касается GeForce RTX 3070 Ti, то она отличается от GeForce RTX 3070 типом используемой памяти — обычная GDDR6 уступила место более скоростной GDDR6X, но при этом ее объем остался неизменным и составляет 8 Гбайт.

Производитель также объявил официальные цены — GeForce RTX 3080 Ti оценивается в 116 900 рублей, а GeForce RTX 3070 Ti в 57 900 рублей. Но реальная стоимость видеокарт в магазинах наверняка будет намного выше.