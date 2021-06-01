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Режиссера четвертого «Тора» заподозрили в полиамории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Режиссера фильма «Тор: Любовь и гром» Тайку Вайтити заподозрили в полиаморных отношениях после того, как в Сеть просочились фото его поцелуя одновременно с актрисой Тессой Томпсон и певицей Ритой Ора.

Фото сделаны в доме Вайтити в Сиднее. По данным портала We Got This Covered, Marvel и Disney недовольны происходящим. Якобы руководство студий считает, что личная жизнь людей касается лишь их самих, однако фото, ставшие достоянием общественности, не отражают имидж, который они хотят создать по отношению к одной из своих крупнейших франшиз.

Disney славится своей семейной репутацией. Студия только начала добавлять в свои фильмы персонажей, выходящих за рамки того, что считается традиционными семейными ценностями. В то же время отмечается, что фото не должны привести к серьезному скандалу, ведь Вайтити и Томпсон все еще заняты производством четвертого «Тора», который выйдет на экраны в мае следующего года.



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