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«Яндекс» позволил пользователям удалять свои данные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи «Яндекса» получили возможность изучить и удалить данные, которые собрали о них сервисы компании. Для этого в личном кабинете «Яндекс ID» появился соответствующий инструмент.

Архив включает информацию более чем из 50 сервисов «Яндекса», сообщает пресс-служба компании. Так, можно удалить данные из «Алисы», «Яндекс.Музыки», «Яндекс.Карт», «Яндекс.Почты», «Яндекс.Диска», «Яндекс.Дзена», «Яндекс.Переводчика», «Яндекс.Станции».

Отмечается, что до конца года в список войдут все основные сервисы «Яндекса». Перед удалением пользователь должен отправить соответствующий запрос, на подготовку архива с данными может уйти несколько дней.

Данные, которые по закону хранятся определенное время, компания перестает обрабатывать сразу после поступления запроса и удаляет, когда истечет установленный срок. При этом некоторые данные удалить невозможно — например, загруженные панорамы на «Яндекс.Картах».

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