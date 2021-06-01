Marvel выпустит два спин-оффа «Черной Пантеры»

Студия Marvel работает сразу над двумя спин-оффами оскароносной «Черной Пантеры», они станут сериалами для стриминговой платформы Disney+.

Как сообщает портал Screenrant, режиссер Райан Куглер займется сразу несколькими проектами. Так, в сериале с рабочим названием «Ваканда» планируется подробнее рассказать об истории знаменитого африканского королевства. Кроме того, еще в одном шоу Данай Гурира вернется к роли воительницы Окойи. Проект расскажет о ее происхождении.

Даты премьер новых проектов по миру «Черной Пантеры» пока не назначены. Известно, что сиквел блокбастера выйдет 7 июля 2022 года, а сериалы выйдут после этой даты.

Ранее сообщалось, что студия Disney продлила на пять летсоглашение с режиссером «Черной пантеры», оно предусматривало и сериал про Ваканду. Фильм «Черная пантера» собрал в мировом прокате свыше 1,3 миллиарда долларов. Это максимальный показатель для картины режиссера афроамериканского происхождения. Это также первая картина о супергероях, получившая премию «Оскар» за лучший фильм.

Главный герой «Пантеры» Чедвик Боузман умер в прошлом году от рака. Создатели уже заявили, что не намерены брать другого актера на эту роль.