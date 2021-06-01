Дело о хищениях в центре Мешалкина передали в суд

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях замдиректора центра имени академика Е.Н. Мешалкина Евгения Покушалова, сообщает ведомство.

«Совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки медицинских товаров. Ему удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Обвиняемый и другие фигуранты добровольно возместили причиненный преступлением ущерб в размере свыше 960 миллионов рублей. Принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска.