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Капитан сборной России не понял вопрос журналиста и рассмешил партнера

Источник:
Sibnet.ru
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Капитан сборной России по хоккею Антон Слепышев не понял вопроса, заданного по-английски, и этим рассмешил партнера по команде Дмитрия Орлова — видео опубликовано в Instagram.

Корреспондент во время пресс-конференции после победы над командой Швеции задал хоккеистам вопрос о партнерах по команде.

Слепышев ответил: «По-русски отвечать, по-английски? А что он спросил-то, я половину не понял вообще». Реплика вызвала хохот у Орлова.

Орлов с 2011 года играет в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталз». Слепышев сейчас выступает за ЦСКА, он провел несколько сезонов в северо-американских «Эдмонтон Ойлерз» и «Бейкерсфилд Кондорс».

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