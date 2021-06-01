Резкие перепады температур ожидаются в Бурятии

Погода на предстоящей неделе в Бурятии будет неустойчивой с резким колебанием температур. Так, по ночам ожидаются заморозки, а днем — жара, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

В среду по республике пройдут кратковременные дожди, в горах ночью ожидается мокрый снег. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Но уже в четверг в большинстве районов осадки прекратятся, будет ясно.

С середины недели ночью ожидаются заморозки. Так, в среду синоптики прогнозируют до 6 градусов мороза, в четверг и в пятницу до 2 градусов ниже нуля. Днем температура, напротив, начнет повышаться.

Так, в среду в большинстве районов республики до 24 градусов, в четверг столбик термометра поднимется до 28 градусов выше нуля, в пятницу потеплеет до 29, а местами до 34 градусов выше нуля.