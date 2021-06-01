Школьница на Алтае ответит за изнасилование ребенка

Школьнице в Алтайском крае, которую подозревают в надругательстве над 11-летней девочкой, предъявили обвинение, сообщает СУ С региона.

Инцидент произошел в Барнауле 23 мая. 14-летняя школьница со сверстниками напала на 11-летнюю девочку, ее затащили в заброшенное здание, избили и изнасиловали. Как сообщил местные жители в социальных сетях, для насилия подростки использовали пластиковую бутылку и снимали все на телефон, а видео позже опубликовали в интернете.

Обвинение предъявлено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Школьница заключена под стражу. Здание, в котором было совершено преступление, решено снести.

Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Алтайского края и города Барнаула.

В рамках дела следователи проводят обыски в учреждениях органов власти, допрашивают должностных лиц.